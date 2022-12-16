أربعة أشخاص في حالة حرجة بسبب تدافع خلال حفل موسيقي في لندن

أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى عقب حادث تدافع في جنوب لندن أمام موقع إقامة حفل موسيقي للمغني النيجيري أساكي، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وهرعت فرق الطوارئ إلى موقع "02 أكاديمي" في بريكستون الساعة 21.35 مساء الخميس (21.35 ت غ) عقب تقارير ذكرت أن "عدداً كبيراً من الأشخاص يحاولون الدخول إلى الموقع عنوة".

ووصل عناصر الشرطة وطواقم الإسعاف والإطفاء إلى الموقع حيث عاينوا العديد من الجرحى، ثم نُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى فيما عولج شخصان "إصابتهما أقل خطورة" في المكان.

وألغيت الحفلة الموسيقية في منتصف العرض. وذكرت تقارير أن حشداً غاضباً أُبلغ أن ما يصل إلى 3000 شخص حاولوا اقتحام الأبواب وأن البعض منهم نجحوا في ذلك، وبأن الشرطة أمرت بوقف العرض.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن عناصرها "يحققون في الملابسات التي أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة في بريكستون"، مؤكدة عدم تنفيذ اعتقالات.

ووصف الضابط أدي أديليكان الحادث بأنه "مثير للاستياء" وتعهد بإجراء تحقيق "دقيق وشامل... لتحديد ما حدث بالضبط الليلة الماضية". وأضاف أن ضباطاً متخصصين سيقومون بفحص مكان الحادث وكاميرات المراقبة، وناشد أي شخص لديه معلومات إبلاغ الشرطة.

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع صحف شعبية حشوداً تدفع على ما يبدو أبواب 02 أكاديمي، وحصول عراك عنيف في الردهة.

ولم تعرف هوية المنخرطين في الصدامات لكن أديليكان أشار إلى أنه "حيثما استخدم عناصر الشرطة القوة، فإن هؤلاء العناصر يعرفون أنهم يجب أن يحاسبوا على أفعالهم". وقال إن إدارة المعايير المهنية في شرطة لندن، وهي هيئة رقابية، ستعرض جميع المواد، بما في ذلك لقطات التقطتها كاميرات مثبتة على ملابس الشرطة.