وفاة لاعب كرة القدم الصربي السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا بعد صراع مع السرطان

توفي الدولي الصربي والمدرب السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا بعد أن خسر معركته مع سرطان الدم، وفق ما أعلنت عائلته في بيان الجمعة.

ونعت زوجته أريانا وأطفالهما الخمسة في بيان نشرته وكالة أنسا الإيطالية "الموت الظالم والمبكر" لميهايلوفيتش الذي احترف في إيطاليا مع روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر قبل أن يصبح مدربًا لبولونيا وأندية عدة.

وتابع البيان "كان رجلًا فريدًا ومحترفًا استثنائيًا".

أعلن عن مرضه في صيف 2019 بعد أشهر من استلامه المهام التدريبية في بولونيا مطلع العام ذاته.

ونعته رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني على تويتر "حاربت مثل الأسد على أرض الملعب وفي الحياة. كنت مثالا ومنحت الشجاعة للعديد من الاشخاص الذين يعانون من هذا المرض...ستكون دائمًا فائزًا".

Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

A Dio Sinisa Mihajlovic pic.twitter.com/khwMrkGEe5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 16, 2022

أما حساب بولونيا على تويتر فكتب "الى اللقاء يا ميستر، ستبقى في قلوبنا إلى الأبد".

Goodbye, Mister, you will forever be in our hearts. pic.twitter.com/QeMs4zeUJc — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 16, 2022

لعب خلال مسيرته كمدافع أو لاعب وسط وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرتين، مع لاتسيو عام 2000 وإنتر في 2006 العام ذاته الذي أعلن اعتزاله.

يُعتبر من أفضل مسدّدي الركلات الحرة في التاريخ وهو يملك أكبر عدد من الاهداف من ضربة حرة في تاريخ الدوري الإيطالي (28).

نعته رابطة الدوري الإيطالي عبر حسابها على تويتر "تأثيره على رياضتنا، بلدنا وقلوبنا ستُذكر إلى الأبد، بالإضافة إلى روحه القتالية وقلبه الطيب".

كانت تجربته التدريبية الأولى مع بولونيا (2008-2009) قبل أن ينتقل بين عدة أندية أبرزها فيورتنتا (2010-2011) وسمبدوريا (2013-2015) وميلان (2015-2016)، قبل أن يعود إلى بولونيا مطلع 2019، علمًا أنه درب منتخب بلاده بين 2012 و2013.

دوليًا، مثّل يوغوسلافيا بين 1991 و2003.