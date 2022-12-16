إصابة قائد الشرطة في بولندا بعد انفجار هدية تلقاها من مسؤول أوكراني

تسعى السلطات البولندية للحصول على توضيحات من أوكرانيا إثر انفجار هدية وردت من مسؤول أوكراني لقائد شرطة بولندي كبير، بالقرب من مكتب الأخير.

وقالت وزارة الداخلية البولندية في بيان إن ياروسلاف شيمشيك، قائد الشرطة البولندية، أصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار يوم الأربعاء ونُقل إلى المستشفى للمراقبة.

وجاء في البيان أن الانفجار وقع الأربعاء في الساعة 7:50 صباحاً في غرفة مجاورة لمكتب القائد العام للشرطة، وتابع البيان: "انفجرت إحدى الهدايا التي تلقاها القائد خلال زيارة العمل التي قام بها إلى أوكرانيا يومي 11 و 12 ديسمبر/ كانون الثاني".

وفق البيان فإن الهدية جاءت من مسؤول كبير في الشرطة والطوارئ الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن موظفاً مدنياً في المقر البولندي أصيب أيضاً بجروح طفيفة لكنه لم يحتج دخول المستشفى، وأضافت أنها طلبت من أوكرانيا توضيحاً، وإن القضية فتحت مع مكتب المدعي العام والجهات المعنية.

يأتي الحادث بعد شهر من هجوم صاروخي خلال هجوم روسي على أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين في بولندا. وقال كل من الناتو وبولندا في وقت لاحق إن الصاروخ من المرجح أنه دفاع جوي أوكراني. رغم ذلك حمّل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا المسؤولية عن وقوع الضحايا بسبب شنها الهجوم الأولّي.