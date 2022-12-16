شاهد | روسيا تدخل فوجاً جديداً من الصواريخ الاستراتيجية إلى الخدمة وتنشرها قرب موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن إدخال فوج جديد من من القوات الصاروخية العابرة للقارات من طراز "آر إس-24 يارس" الخدمة العسكرية، في منطقة تفيير التي تجاور العاصمة موسكو من الجهة الشمالية.

وقالت الوزارة إن المراسمَ العسكرية أجريت في هذه المناسبة التي تسبق "يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية" التي تحتفل بها موسكو كلّ عام في السابع عشر من ديسمبر-كانون الأول.

ونظام "آر إس-24 يارس" الصاروخي الاستراتيجي نسخة مطوّرة من نظام توبول-إم، وتم اختباره للمرة الأولى في العام 2007. ويمكن نقل تلك الصواريخ على آليات وهي قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة.