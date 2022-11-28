موسكو "تؤجل من جانب واحد" محادثات مع واشنطن تخص الأسلحة النووية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إن روسيا "أرجأت من جانب واحد" محادثات مع الولايات المتحدة كان مقرراً عقدها في القاهرة بهدف استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة النووية.

وأضاف المتحدث أن واشنطن مستعدة لتحديد موعد آخر في أقرب وقت ممكن لاجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان مقرراً عقد الاجتماع يوم الثلاثاء.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أن "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة "نيو ستارت" المقرر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و6 كانون الأول/ديسمبر، لن يعقد في الموعد المحدد" مضيفة أنه "تأجل إلى أجل غير مسمى".

يأتي هذا التأجيل في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين بلغ التوتر بين موسكو والغرب ذروته.

وأعلنت واشنطن عن الاجتماع مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، معربة عن أملها في لقاء "بناء"، مشيرة إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحد من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأعلنت روسيا مطلع آب/أغسطس تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أن ذلك هو رد على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

ومعاهدة "نيو ستارت" هي أحدث اتفاق ثنائي من هذا النوع يربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

ووقّعت المعاهدة في 2010. وهي تنص على حد ترسانتي القوتين النوويتين ب1.550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 30 % تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في العام 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الاطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة ب800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة. وفي كانون الثاني/يناير 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى العام 2026.