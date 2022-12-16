شاهد: تحطم حوض أسماك يحتوي 1500 سمكة في أحد فنادق برلين

قالت خدمات الطوارئ، إن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل تحطم يوم الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة.

وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفاً ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 متراً.

وقالت شرطة برلين عبر تويتر "بالإضافة إلى الأضرار البحرية التي لا تصدق... أُصيب اثنان من شظايا الزجاج".

وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في برلين، أن أفراد خدمات الطوارئ لم يستطيعوا دخول الطابق الأرضي في المبنى بسبب الحطام. وأضاف أنه جرى إرسال كلاب البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأوضح المتحدث باسم خدمة الإطفاء، أن حوالي 350 نزيلاً في الفندق الموجود داخل المجمع طُلب منهم حزم أمتعتهم وترك المبنى.

وقالت الشرطة، إنه تم إرسال حافلات إلى المجمع لتوفير مأوى لنزلاء الفندق الذين غادروا المبنى، إذ بلغت درجات الحرارة في برلين نحو سالب سبعة مئوية.

وأغلقت خدمات الطوارئ طريقا رئيسياً مجاوراً للمجمع ممتداً من ألكساندر بلاتس إلى بوابة براندنبورج، نظرا لكميات المياه الضخمة التي فاضت إلى خارج المبنى.

وأكّد ناطق باسم عناصر الإغاثة، أنّ الانفجار ليس ناجماً عن تشقق بسيط في حوض الأسماك، بل ما حدث هو "انفجار للحوض".

وأفادت الشركة المسؤولة عن النقل في العاصمة عبر حسابها في تويتر بأنّ الشرطة أغلقت جزئياً أمام حركة المرور شارع كارل ليبكنخت المجاور الذي يُعدّ شرياناً رئيسياً في وسط برلين، بسبب "كمية المياه الكبيرة جداً التي تدفّقت على الطريق".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى التداول بها عبر مواقع التواصل ومن المرجّح أن يكون نزلاء الفندق قد التقطوها، حوض الأسماك المتضرر بشكل كبير وشظايا كبيرة من الزجاج متناثرة في المكان في الوقت الذي لا تزال فيه المياه تتسرّب من الحوض.

وكتب ركان تركي، أحد نزلاء الفندق في تغريدة نشرها على تويتر: "كبر أكواريوم حر اللي موجود بفندق رادسون كوليكشن في برلين انكسر، كان هو إطلالتي الجميلة فيه أكثر من ١٥٠٠ نوع سمك".

ونقلت صحيفة "بيلد" عن كريستيان، أحد الشهود، قوله "سمعنا صوت طقطقة أيقظنا". وأضاف "قالت لي زوجتي إنّ شيئاً ما طار أمام النافذة. ذهبت لمعاينة ما حصل وتبيّن أنّ الحوض الذي كان سليماً في الليلة الفائتة، قد انفجر".

وكان حوض الأسماك التابع لسلسلة "سي لايف" مجهّزاً بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.

وأشارت صحيفة "بيلد"، إلى أنّ الانفجار ناتج عن اهتراء في أجزاء الحوض، لافتةً إلى أنّ "أكوا دوم" أُعيد فتحه أمام الزوار الصيف الفائت بعد أعمال ترميم وتجديد كلّفت 2.5 مليون يورو.