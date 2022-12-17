شاهد: عيادة في لندن تقدم إزالة مجانية لوشم كانييه ويست بسبب تصريحات اعتبرت معادية للسامية

تقوم عيادة في لندن بتقديم وبشكل مجاني خدماتها لإزالة الوشوم التي تحمل صور أو اسم مغني الراب ومصمم الأزياء الأمريكي كانييه ويست، بعد تصريحاته التي اعتبرت معادية للسامية وما لحقها من غضب على المستوى الرسمي والشعبي.

وفي إطار برنامج "Second Chances" الفرصة الثانية، تقوم العيادة بمساعدة الأشخاص الذين لديهم وشماً يتعلق بعضوية عصابة أوسجناء سابقين يودون التخلص من ماضيهم.

وقد استفسر أكثر من مئة شخص عن تفاصيل العلاج. لكن فتاتين حتى الآن تخضعان لعملية إزالة وشم يحمل صورة كاني ويست.

تقول الطالبة كيمبرلي ويستغارث التي تبلغ 24 عاماً "إنها أحببت الموسقى التي يقدمها ويست، وأعُجبت به وعن دفاعه عن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب ثنائي القطب، الآن وبعد تعليقاته العنصرية يجب إزالته".

يبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لإزالة الوشم 2.000 جنيه إسترليني (2400 دولار أمريكي) ولكنها تختلف وفقًا لحجم الحبر وعدد الجلسات المطلوبة.

لذلك كانت هذه فرصة سانحة لويستغارث.

على الأشخاص الذين يريدون التخلص من الوشم أن يكونوا قادرين على الالتزام بمواعيد جلساتهم التي تتراوح بين 10-12 جلسة، أي من غير المرجح أن يستطيع الأشخاص الذين يعيشون في الخارج الالتزام بهذا الأمر.

في أكتوبر/تشرين الأول أغلق حساب ويست على إنستغرام عندما اتهم مغني الراب ديدي بأنه "يخضع لسيطرة اليهود" ما أعتبر تعليقاً معاديًا للسامية. لكن ويست لجأ إلى تويتر وغرد إنه سيذهب "إلى مستوى الموت الثالث على اليهود." في إشارةٍ إلى حالة استعداد دفاعي خاصة بالقوات المسلحة الأمريكية، الأمر الذي تسبب بإغلاق حسابه وأحدث موجة الغضب العارمة التي فقد بسببها عقوداً كبيرة مع شركات عالمية مختلفة.