الصين تحظر على لاعبي المنتخبات الوطنية وشم أجسادهم

حظرت السلطات الرياضية الصينية على لاعبي منتخباتها الوطنية وشم أجسادهم، وطلبت من الذين يحملون أوشاما "إزالتها"، بهدف تقديم "القدوة الجيدة للمجتمع". وتعتزم القوة الشيوعية وضع حد للعادات الأجنبية التي تعتبر مبتذلة وتخالف التقاليد المحلية.

ودعت السلطات المحلية إلى التركيز على القيم "الوطنية"، في حين دعا المنظم السمعي البصري الصيني في الأشهر الأخيرة إلى وضع معايير جمال "صحيحة" وحظر الرجال "المثليين" و"المؤثرين المبتذلين".

في بيان صدر ليلة الثلاثاء بعنوان "اقتراحات لتعزيز إدارة لاعبي كرة القدم"، قالت الإدارة العامة للرياضة في الصين إن الفرق الوطنية على جميع المستويات ملزمة بـ "تنفيذ بصرامة" المتطلبات الجديدة.

وقال البيان "يُحظر بشدة على لاعبي المنتخب الوطني وفريق الناشئين وضع أوشام جديدة، وينصح الذين لديهم أوشاما إزالتها بأنفسهم".

سبق وأن أجبرت الهيئة الإدارية للرياضات الصينية، لاعبي كرة القدم الوطنيين على إخفاء أوشامهم في العام 2018، وهذا التوجيه الجديد يدعو اللاعبين إلى إزالة الأوشام تماما.

أصبح الوشم بين نخبة الرياضيين الصينيين أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة. وسبق للسلطات الصينية وأن طلبت من لاعبين صينيين مشهورين، بمن فيهم المدافع الدولي تشانغ لينبينغ، إخفاء أوشامهم أثناء مشاركتهم في المنافسات مع المنتخب الوطني ونادي جوانجزو إف سي.

وأضاف بيان الإدارة العامة للرياضة في الصين أن الإمتثال لهذا القرار من شأنه أن "يعزز الشعور بالمهمة والمسؤولية والشرف ويخلق فريقًا وطنيًا قادرًا على الانتصار والمنافسة بشكل جيد وبأسلوب لعب ممتاز".