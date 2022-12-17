رئيس بلدية كييف يعلن استعادة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد هجوم روسي واسع

رئيس بلدية كييف يعلن استعادة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد هجوم روسي واسعمحادثة
أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تستهدف عمليات قصف روسية مكثفة أراضيها.
في الأثناء قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا يوم الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
السلطات: مقتل 3 في قصف أوكراني لقرية تسيطر عليها روسيا
ذكرت السلطات المعينة من قبل روسيا أن ثلاثة مدنيين قُتلوا في قصف بصواريخ أوكرانية على بلدة شاستيا التي تسيطر عليها موسكو في إقليم لوجانسك في أوكرانيا.
وفي منشور على تطبيق تيليجرام، قال مسؤولون تدعمهم روسيا في لوجانسك في ما يطلق عليه المركز المشترك للتحكم والتنسيق، إن صواريخ هيمارس أمريكية الصنع تسببت في مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين ودمرت أربعة منازل.
بوتين تباحث مع المسؤولين عن العملية الروسية في أوكرانيا
أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تستهدف عمليات قصف روسية مكثفة أراضيها.
وقال الكرملين في بيان إن "الرئيس أمضى الجمعة يوما كاملا في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وعقد رئيس الدولة الروسية خصوصا "اجتماعا" هناك بمشاركة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف. كما عقد "اجتماعات منفصلة مع قادة" مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية، حسب المصدر نفسه.
وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بث التلفزيون الروسي مقاطع منه السبت "أود أن أسمع مقترحاتكم بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير والمتوسط".
ويأتي هذا الإعلان بينما استهدفت أوكرانيا الجمعة بضربات صاروخية روسية جديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، حسب السلطات الأوكرانية.
وفي مواجهة سلسلة من الانتكاسات العسكرية هذا الخريف، اختارت روسيا التي شنت هجومًا على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، منذ تشرين الأول/أكتوبر تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف شبكات الكهرباء والمحولات في أوكرانيا.
رئيس بلدية كييف: استعادة خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية
قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا يوم الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.
كما ذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.
وكتب على تطبيق تيليجرام "لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير".
وحذر كليتشكو من تصور "نهاية العالم" للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية، لكنه قال أيضا إنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس.
وقال لرويترز في السابع من ديسمبر كانون الاول "نحارب ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي على الحلفاء في ناتو أن يواصلوا مدها بأسلحة حتى يدرك الرئيس فلاديمير بوتين أنه عاجز عن "الفوز في ساحة المعركة".
وبعد عشرة أشهر تقريبا على غزو موسكو لجارتها المؤيدة للغرب، ألحقت القوات الأوكرانية بالكرملين سلسلة من الهزائم سمحت بتحرير أجزاء كبيرة من البلاد. لكن ستولتنبرغ أكد "ما من مؤشر إلى أن بوتين تخلى عن هدفه بالسيطرة على أوكرانيا".
ومضى يقول في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب ألا نستخف بروسيا. فهي تستعد لحرب طويلة. وتحشد مزيدا من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر".
واضاف "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".
سي.إن.إن: زيلينسكي يدعو الفيفا للسماح له ببث رسالة سلام قبل نهائي كأس العالم
قالت شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية يوم الجمعة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السماح له ببث رسالة سلام قبل مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد.
وذكر تقرير الشبكة، الذي جاء في يوم شنت فيه روسيا واحدة من أكبر هجماتها خلال الحرب، أن زيلينكسي يريد الظهور عبر رابط فيديو قبل لقاء الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل بالدوحة في مباراة من المتوقع أن يشاهدها مئات الملايين حول العالم.
ولم يرد الفيفا على طلبات متكررة للتعليق، لكن من غير المرجح أن يمنح زيلينسكي منبرا نظرا لقواعد الاتحاد المناهضة للرسائل السياسية في كأس العالم.
وأطلقت روسيا أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا يوم الجمعة في واحدة من أكبر هجماتها منذ بداية الحرب، بينما حذرت كييف من أن موسكو تخطط لشن هجوم شامل جديد في أوائل العام المقبل.
روسيا تؤكد أنها لن تستعمل أسلحة بيولوجية
أكد دبلوماسي روسي كبير الجمعة في مؤتمر صحافي في جنيف أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية.
ونفى كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة. وقال لعدد من الصحافيين "لا صحة لذلك على الإطلاق".
وأضاف أن روسيا "متقيّدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها" المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.
وأكد الدبلوماسي "ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية"، مضيفا أن "جميع أنشطتنا في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك".
جاءت تصريحات فورونتسوف على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تجري كل خمس سنوات ومن المقرر أن تنتهي الجمعة بعد ثلاثة أسابيع من العمل. وتحظر المعاهدة تطوير وإنتاج وتخزين هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل.
الاتحاد الأوروبي يندد ب"إرهاب الكرملين الأعمى" إثر القصف الكثيف في أوكرانيا
ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة ب"إرهاب الكرملين الاعمى" إثر القصف الروسي الكثيف لاوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب جرائم حرب.
وقال بوريل في بيان إن "هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف الى مفاقمة المعاناة الانسانية وحرمان السكان الأوكرانيين، ولكن أيضا المستشفيات وخدمات الطوارىء وخدمات أخرى أساسية، من الكهرباء والتدفئة. إنها همجية وتشكل جرائم حرب".
قائد الجيش: أوكرانيا أسقطت 60 من 76 صاروخاً أطلقتها روسيا عليها
قال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده أسقطت 60 من أصل 76 صاروخاً أطلقتها روسيا عليها يوم الجمعة.
وكتب الجنرال زالوجني عبر تلغرام "وفقاً للبيانات الأولية صباح يوم الجمعة، من منطقتي بحر قزوين والبحر الأسود، أطلق العدو 76 صاروخاً، من بينها 72 صاروخ كروز (إكس-101، و‘كاليبر‘، وإكس-22) وأربعة صواريخ جوية موجهة (إكس-59) على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".
تاس نقلا عن وزارة: الناقلات الروسية لا تواجه أي مشاكل في البوسفور
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة النقل قولها يوم الجمعة إن الناقلات الروسية لا تواجه أي مشاكل في المرور عبر مضيق البوسفور.
وكانت روسيا قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء تكدس السفن التي تنتظر عبور المضيق بعد أن أدخلت تركيا قواعد تأمين وفحوصا جديدة.
مسؤول: أوكرانيا أسقطت 37 من أصل 40 صاروخاً روسياً في منطقة كييف
قال متحدث باسم الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 37 صاروخاً روسياً من أصل 40 صاروخاً قادماً في منطقة كييف يوم الجمعة.
وأضاف المتحدث ميخايلو شامانوف في تصريحات بثها التلفزيون أن الهجوم الصاروخي هو أحد أكبر الهجمات الروسية منذ بداية الحرب. وفي بيان منفصل على تلغرم ، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أيضا عشرة صواريخ فوق المنطقة.