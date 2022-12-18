مونديال 2022: ميسي أفضل لاعب ومبابي الهداف وألفاريز أفضل لاعب صاعد ومارتينيس أفضل حارس

أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الى اللقب الأهم وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 الذي ذهب لقبه الأحد لصالح بلاده على حساب فرنسا الأحد بركلات الترجيح.

واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بلاده تتويجها العالمي الأول منذ 1986 بتسجيله سبعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، بعد أن قادها لتعويض صدمة السقوط الافتتاحي أمام السعودية 1-2 ليختتم ابن الـ35 عاماً بذلك مغامرته المونديالية الخامسة والأخيرة بأفضل طريقة ممكنة.

وفاز لاعب خط وسط الأرجنتين ونادي بنفيكا إنزو ألفاريز (21 عاماً) بجائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

What #FIFAWorldCup he's had! 🤩



Enzo Fernandez wins our Young Player Award ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

أفضل حارس مرمى

وتوج الخارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس بجائزة أفضل حارس في البطولة.

مارتينيز وجائزة أفضل حارس AP Photo

أفضل هداف

وأحرز الفرنسي كيليان مبابي لقب هداف مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بتسجيله 8 أهداف بينها ثلاثية في النهائي الذي خسره فريقه أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل 3-3.

وتقدم مبابي على ميسي (7) الذي سجل ثنائية وقاد بلاده الى لقبها الثالث.

مبابي وحسرة خسارة كأس العالم على الرغم من فوزه بجائزة هداف البطولة AP Photo

في ما يأتي الترتيب النهائي للهدافين بعد انتهاء المباريات الـ64.

- 8 أهداف -

كيليان مبابي (فرنسا)

- 7 أهداف -

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

- 4 أهداف -

أوليفييه جيرو (فرنسا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)

- 3 أهداف -

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنجلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، غونسالو راموس (البرتغال)

- هدفان -

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش، رافايل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، نيمار (البرازيل)، فاوت فيخهورست (هولندا)، يوسف النصيري (المغرب)، هاري كاين (إنجلترا)

- هدف -

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن، جوردان هندرسون (إنجلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي، دالي بليند، دنزل دامفريس (هولندا)، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيك، حجي رايت (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر، ناهويل مولينا، أنخل دي ماريا (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، تيو هرنانديز، راندال كولو مواني (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا، دايزن ماييدا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر، مانويل أكانجي (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ريكاردو هورتا، بيبي، رافايل غيريرو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا، خوان فارغاس (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش، أشرف داري (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير، إيفان بيريشيتش، برونو بتكوفيتش، يوشكو غفارديول، ميسلاف أورشيتش (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو، فينيسيوس جونيور، لوكاس باكيتا (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ، سيونغ-هو بايك (كوريا الجنوبية).