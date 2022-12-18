مونديال قطر 2022: ميسى ورفاقه ينتزعون كأس العالم من حامل اللقب فرنسا في مباراة النهائي الملحمية

توجّت الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل الأحد.

وسجّل أهداف الأرجنتين ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة الهدافين.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والاضافي.

تمكنت فرنسا من التعادل المتأخر إثر تسجيل كيليان مبابي ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الإضافي الثالث.

وكان ليونيل ميسي قد أحرز الهدف الثالث لمنتخب بلاده ضد فرنسا في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.

منتخب الأرجنتين يفوز بكأس العالم قطر 2022 DYLAN MARTINEZ/REUTERS

وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

كيليان مبابي AP Photo

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80).

وبعدها بدقيقة، سجّل مبابي هدفاً رائعاً من تسديدة طائرة معادلاً الارقام (81) ورافعاً رصيده إلى سبعة أهداف.

وبحث الفريقان عن لقب عالمي ثالث، الأرجنتين بعد 1978 و1986 وفرنسا بعد 1998 و2018.

وبذلك أحرز مبابي لقب هداف المونديال بتسجيله 8 أهداف بينها ثلاثية اليوم 3-3 ليتقدم على ميسي (7).