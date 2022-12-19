شاهد: آلاف المشجعين يستقبلون المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم في باريس

حطّت طائرة منتخب فرنسا وصيف بطل العالم، بعد يوم واحد من الخسارة الدراماتيكية في المواجهة النهائية لمونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في مطار رويسي في العاصمة باريس.

وكانت عشرات الحافلات المتوقفة على مدرج جناح الشرف في مطار شارل ديغول تنتظر اللاعبين والعاملين الفنيين والإداريين لنقلهم إلى ساحة الكونكورد في باريس، حيث سيكون في استقبالهم العديد من المشجعين.

ولم يرغب أي من لاعبي "الديوك" في التحدث أمام حشد من الصحافيين الموجودين على المدرج.

وفي وسط العاصمة الفرنسية، احتشد الآلاف من المشجعين في وسط باريس للترحيب بمنتخب فرنسا. وملأ المشجعون ساحة الكونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب "الديوك" والذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.

ظهر اللاعبون على شرفة فندق كريون المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية امام المنتخب الارجنتيني 4-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مجنونة وحماسية.

وسجّل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108) وأنخل دي ماريا (36)، فيما أحرز كيليان مبابي ثلاثية فرنسا (80 و118 من ركلتي جزاء و81) رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة الهدافين.