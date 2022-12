هجوم بطائرات مسيرة على كييف والسلطات تسعى لإعادة التيار الكهربائي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن العالم سمع دعوته للسلام رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفض السماح ببث رسالة مصورة‭‭‭‭ ‬‬‬‬له قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وكان زيلينسكي قد طلب بث تسجيل مصور يتضمن دعوته لعقد مؤتمر سلام عالمي للمساعدة في إنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن لاعبي كرة القدم الأوكرانيين ومسؤولين آخرين نشروا الرسالة.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور إلى الأوكرانيين "على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم سمع دعوتنا".

ووصف بطولة كأس العالم بأنها أساس السعي لتحقيق الفوز.

This @ZelenskyyUa’s message of world peace could be heard prior to kickoff at the @FIFAWorldCup final.



There is still time for #FIFA to show the video before the game that unites people and symbolizes fairplay. Don’t be afraid that the world will hear the words of peace. pic.twitter.com/8vAzL0wGer