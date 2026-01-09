Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
تظهر الصور أشخاصا يغلقون تقاطع طرق خلال احتجاج في طهران، إيران، يوم الخميس، الثامن من يناير 2026.
No Comment

فيديو. إيرانيون يهتفون "الموت للديكتاتور" بعد ليلة من الاحتجاجات

آخر تحديث:

امتلأت شوارع العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى بالمحتجين ليلة الخميس، على الرغم من حملة قمع أمنية دامية.

تُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يشعلون النار في كشك للشرطة في طهران، خلال تظاهرات امتدت إلى عدة مدن في أنحاء إيران.

ويمكن سماع حشود وهي تهتف بشعارات مثل "الموت للدكتاتور" و"الموت لخامنئي"، في احتجاجات اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتُعد هذه الاحتجاجات من أخطر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من أربعة عقود، إذ يدعو المتظاهرون علناً إلى إنهاء حكمها الديني.

حتى الآن، أسفرت أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً، فيما تم احتجاز أكثر من 2.270 آخرين، وفقاً لـ"وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة.

