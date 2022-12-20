شاهد: رغم الانتقادات... ماكرون يهنئ قطر باستضافتها كأس العالم والسيسي بتنظيمه قمة المناخ

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء قطر باستضافتها كأس العالم لكرة القدم و"صديقه" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ماكرون في كلمته في مؤتمر إقليمي لدعم العراق منعقد في الأردن على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان) "نحن إنتهينا من بطولة كأس العالم وهي الأولى من نوعها في العالم العربي وأقيمت في قطر وأهنئهم" بتنظيمها.

وأضاف "قبل أسابيع قليلة انتهى مؤتمر المناخ والذي نظمته مصر وأهنئ صديقي الرئيس السيسي لأن شرم الشيخ نجحت في ان تجمع العالم وتحل جزءا من موضوع الخسائر والأذى والذي كان أساسيا".

واختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في شرم الشيخ الشهر الماضي بعدما أقر اتفاقا تاريخيا لتمويل الأضرار اللاحقة بالدول الضعيفة جراء التغير المناخي. لكنه أثار خيبة أمل أيضا بسبب فشله في زيادة أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال ماكرون إن "قمة المناخ المقبلة ستنعقد في الإمارات العربية المتحدة، مما يظهر كيف أصبحت المنطقة مركزا دبلوماسيا".

وتعرض الرئيس الفرنسي لانتقادات شديدة من قبل المعارضة لسفره مرتين إلى قطر لدعم المنتخب الفرنسي وللإشادة بتنظيم الحدث، على الرغم من الجدل حول قضية حقوق الإنسان في هذا البلد والتأثير البيئي للبطولة التي اقيمت في ملاعب مكيفة. كما أن قطر في قلب تحقيق حول شبهات مدوية بالفساد في البرلمان الأوروبي.

وقال ماكرون إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن كلامه.

كما يتعرض ماكرون بانتظام لانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب صلاته بالرئيس المصري على الرغم من اتهامات بالقمع في هذا البلد.

وسبق أن قلد ماكرون نظيره المصري وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام فرنسي، خلال زيارة رسمية قام بها عبد الفتاح السيسي إلى باريس في كانون الأول/ديسمبر 2020.