البابا يدعو قمة "كوب28" الى اتخاذ قرارات "ملزمة" حول الانتقال في مجال الطاقة

بقلم: يورونيوز

أشار البابا فرنسيس إلى أن قمة كوب28 المقبلة، التي تستضيفها دبي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن أن تؤدي إلى "طرق ملزمة في تحول الطاقة".

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دعا البابا فرنسيس قمة "كوب28" التي ستنعقد بعد أسابيع في دبي، إلى التوصل إلى "طرق ملزمة" على صعيد تحول الطاقة، قائلا إن ردود الفعل في مواجهة الاحتباس الحراري "ليست كافية، والعالم.. ينهار".

وأضاف البابا الأربعاء "دعونا ننتهي مرة واحدة وإلى الأبد" من المواقف "غير المسؤولة" التي "تقدم هذا الموضوع على أنه فقط أخضر ورومانسي، وكثيرا ما تسخر منه من أجل المصالح الاقتصادية".

وتابع في الرسالة الواقعة في 12 صفحة "لا شك أن تأثير التغيّر المناخي سيلحق ضررا متزايدا بحياة أشخاص كثيرين وعائلات. وسنشعر بأثرها في مجالات الصحة ومصادر العمل والوصول إلى الموارد والإسكان والهجرة القسرية وغيرها من المجالات".

لكن لفت البابا فرنسيس إلى أن قمة كوب28 المقبلة، التي تستضيفها دبي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، يمكن أن تؤدي إلى "طرق ملزمة في تحول الطاقة تتميّز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة" في حال توصل المشاركون إلى اتفاقات ملزمة بشأن الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أن وحده الالتزام الحقيقي بالتغيير يمكن أن يؤدي إلى "استعادة مصداقية السياسة الدولية".