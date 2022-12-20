الحرب الروسية-الأوكرانية: بوتين يقول إن الوضع في المناطق التي ضمّتها موسكو "صعب للغاية"

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بوتين يقول إن الوضع صعب للغاية في المناطق التي ضمّتها روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن الوضع في المناطق الأربع التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، "صعب للغاية".

وفي أيلول-سبتمبر نظمت روسيا استفتاءات شكلية في دونباس [لوهانسك ودونيتسك] إضافة إلى مقاطعة خيرسون وزابوريجيا وأعلنت ضمّ تلك المناطق التي لا تسيطر عليها بشكل كلي إلى روسيا.

وتشكل تلك الأراضي نحو 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن بوتين قوله "الوضع في جمهوريتيْ دونيتسك ولوهانسك وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب للغاية".

وجاءت تعليقات بوتين على هامش "يوم الأجهزة الأمنية" الذي احتفلت به روسيا أمس الإثنين، حيث أمر الرئيس الروسي جهاز الأمن الفدرالي [إف إس بي] بتعزيز حدود البلاد وعلى السيطرة على التجمعات الجماهيرية وضمان سلامة الناس في المناطق التي تقول موسكو إنها تابعة لها.