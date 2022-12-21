بيليه يعاني من الفشل الكلوي والقلب في تطور لمرض لسرطان (مستشفى)

أعلن مستشفى ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الأربعاء عن "تطور" في اصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وادخل "الملك" بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم ثلاث مرات "يعاني بيليه من تطور مرض الأورام ويتطلب رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وسيبقى البرازيلي في المستشفى "في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة".

وقبل دقائق قليلة من نشر البيان، أعلنت اثنتان من بنات بيليه، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر انستغرام أن والدهم سيقضي عيد الميلاد في المستشفى "لقد انتهى في منزلنا عيد الميلاد. قررنا مع الأطباء، أنه لأسباب مختلفة، من الأفضل البقاء هنا، مع كل الرعاية التي تقدمها عائلتنا الجديدة (من مستشفى ألبرت) أينشتاين!!".

يصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف fبيليه، على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. يخضع لعلاجات كيميائية منتظمة منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي. كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في أيلول/سبتمبر 2021، وقضى شهرًا في المستشفى.

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيراً، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج "سيليساو" من البطولة اثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.