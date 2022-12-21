شاهد: رد أفغانيات من على أبواب جامعاتهن بعد فرض طالبان حظرا على تعليمهن

ردت جامعات في أفغانستان الطالبات ومنعتهن من الدخول يوم الأربعاء بعد أن قررت الحكومة التي تديرها حركة طالبان تعليق التعليم الجامعي للفتيات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي القرار بمنع الطالبات مساء يوم الثلاثاء في خطاب للجامعات مما أثار موجة من التنديد والانتقادات من حكومات أجنبية والأمم المتحدة.

وقال شايستا، وهي تدرس إدارة الأعمال في جامعة خاصة بكابول، "ذهبنا إلى الجامعة، وكان رجال طالبان عند البوابة وأخبرونا أنه يُحظر علينا دخول الجامعة حتى إشعار آخر... كانت الفتيات كلهن يبكين".

ومن شأن الحظر أن يعقد جهود إدارة طالبان الرامية إلى اكتساب اعتراف دولي والتخلص من العقوبات التي تعرقل الاقتصاد بشدة.

وطلبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان من الإدارة التي تديرها طالبان التراجع عن القرار "فورا".

وحثت السلطات أيضا على إعادة فتح مدارس الفتيات للتعليم بعد المرحلة الابتدائية و"إنهاء كل الإجراءات التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة اليومية".