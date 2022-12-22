البرلمان الإيطالي يوافق على مقترح يسمح بقتل الحيوانات البرية ومنظمات حقوقية تدين الخطوة

أعربت مجموعات إيطالية تدافع عن حقوق الحيوان عن غضبها الأربعاء، عقب موافقة النواب الإيطاليين على خطة تتيح الصيد في المدن للحد من انتشار الخنازير البرية المتجولة في مدن بينها روما.

وأعطت لجنة الموازنة في البرلمان موافقتها على ضم اقتراح تقدّم به حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى موازنة 2023 التي سيجري التصويت عليها قبل نهاية العام.

ويجيز هذا الاقتراح قتل الحيوانات البرية بهدف حماية حركة السيارات في المناطق المحمية بينها المدن، على ما أشارت وسائل علام محلية.

ويشير "فراتيلي ديتاليا" إلى أنّ الأمر ليس مسألة صيد بل يمثل "عملية ضبط" لانتشار الحيوانات، مؤكداً أنّ تجول الخنازير البرية في الأماكن العامة ينطوي على خطورة للمواطنين وسائقي السيارات، فضلاً عن خطر انتشار حمى الخنازير.

وتشير الأرقام التقديرية إلى أن أعداد الخنازير البرية في إيطاليا يبلغ مليوني خنزير. وقالت النائبة عن حزب اليمين المتطرف مارتا فارولفي إنّ "الطريقة الوحيدة لاحتواء انتشار الخنازير هي بقتلها".

أما المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوان، فتؤكّد أنّ هذه الخطوة قد تهدد الأنواع المحمية كالذئاب مثلاً.

وقال ماسيمو فيتوري من جمعية "لاف" المدافعة عن حقوق الحيوان إنّ "الموافقة على الاقتراح تطلق موسماً جديداً من الذبح".

ورأت المنظمة الإيطالية الدولية لحماية الحيوانات أنّ الاقتراح يمهّد الطريق "لقتل الحيوانات البرية عشوائياً".