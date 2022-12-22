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تايوان

تايوان تدفع بطائرات لإبعاد قوات جوية صينية توغلت في منطقتها الدفاعية

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بقلم:  يورونيوز
مقاتلتان مسلحتان من طراز F-16V أمريكيتان الصنع تحلقان فوق قاعدة جوية في تشيايي، جنوب تايوان- 5 يناير 2022.
مقاتلتان مسلحتان من طراز F-16V أمريكيتان الصنع تحلقان فوق قاعدة جوية في تشيايي، جنوب تايوان- 5 يناير 2022.   -   حقوق النشر  SAM YEH/AFP

قالت وزارة الدفاع في تايوان يوم الخميس إنها دفعت بطائرات مقاتلة لإبعاد 39 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد.

وتشتكي تايوان من قيام القوات الجوية الصينية بمهام على نحو متكرر على مدى العامين الماضيين، كثير منها في المناطق الجنوبية من منطقة دفاعها الجوي المحددة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقرير يشرح بالتفصيل الأنشطة الصينية في المنطقة الدفاعية التابعة لها خلال 24 ساعة ماضية، إن توغل يوم الخميس شاركت فيه 21 مقاتلة وأربع قاذفات من طراز إتش-6 بالإضافة إلى طائرات إنذار مبكر وغواصات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.

وحلقت العديد من الطائرات فوق ممر مائي يعرف باسم قناة باشي إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، وفقا لخريطة عرضتها الوزارة. وقالت الوزارة إنه تم رصد ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت أن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لم تحدد نوعها لتحذير الطائرات الصينية، بينما كانت أنظمة الصواريخ تراقبها.

وورد في إشعارات منفصلة من حكومة تايوان أن معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو ذراع البحث والتطوير بوزارة الدفاع، يجري تدريبات على إطلاق الصواريخ هذا الأسبوع على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وصعدت الصين، التي تدعي تبعية تايوان لها، ضغوطها في السنوات الأخيرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لقبول حكم بكين. وترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية وتقول إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

المصادر الإضافية • رويترز