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رياضة

باريس ربما تخاطب الأرجنتين بخصوص "السخرية المقيتة" التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي

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بقلم:  يورونيوز
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا. الدوحة - 18 ديسمبر 2022.
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا. الدوحة - 18 ديسمبر 2022.   -   حقوق النشر  FRANCK FIFE/AFP

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا-كاستيرا إنها ربما تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية المقيتة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قبل بعض مشجعي الأرجنتين في خضم احتفالات أقيمت في بوينس أيرس للترحيب بعودة المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى بلاده أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلد مزين بصليب وصورة لمبابي.

كما أمسك حارس المرمى الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بدمية عبارة عن طفل رضيع عليه وجه مبابي خلال موكب للحافلة المكشوفة التي حملت لاعبي الفريق عبر العاصمة الأرجنتينية.

وعلى نطاق واسع انتشرت صور الواقعتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية في تصريحات إذاعية إنها تبحث الأمر.

وأضافت قولها "لا أستبعد بحث الأمر مع نظيري (الأرجنتيني)" وأكدت الوزيرة الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كتب إلى كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة بشأن ما حدث.

وأردفت وزيرة الرياضة قائلة "أعتبر كل ما حدث أمرا مؤسفاً".

ولم ترد السفارة الأرجنتينية في باريس على الفور على طلب للتعليق.

المصادر الإضافية • رويترز