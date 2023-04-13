بطولة فرنسا: مبابي يرى مستقبله مع باريس سان جرمان ويحلم بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024

بقلم: يورونيوز

أكّد النجم الفرنسي كيليان مبابي بأن مستقبله يكمن في البقاء في صفوف ناديه باريس سان جرمان، مشيرا إلى أن "حلمه" يتمثل بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس صيف عام 2024.

ولدى سؤاله في برنامج "تو لو سبور" على القناة الثالثة الفرنسية أين يرى نفسه الموسم المقبل، أجاب مبابي "في باريس سان جرمان، أنا باريسي ومرتبط بعقد وبالتالي سأكون في صفوف باريس سان جرمان".

وجدّد مبابي (24 عاما) عقده مع فريق العاصمة الفرنسية في أيار/مايو 2022 حتى عام 2025، بينها موسم اختياري بحسب الصحف المحلية.

واعتبر مبابي بأن هدفه المقبل هو "الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوضح "بلغت المباراة النهائية مرة واحدة (خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ عام 2020)، وخضت الدور نصف النهائي، ربع النهائي وثمن النهائي، قمت بكل شيء سوى الفوز بها، لم يعد ينقصني سوى ذلك. آمل ان احقق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وعن الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس من 26 تموز/يوليو إلى 11 اب/اغسطس عام 2024، كرّر مبابي بطل العالم مع فرنسا عام 2018 ووصيف نسخة عام 2022، "حلمه" بالمشاركة فيها وقال في هذا الصدد "آمل ان أتواجد.

الجميع يعرف بأني احلم بصورة مستمرة لخوض دورة الألعاب الأولمبية، لكن في المقابل الأمر لا يتعلّق بي، ثمة معايير تدخل في الحسبان ويجب دراستها جميعها".

وتابع "لن افرض أي شيء للقيام بأمر ما، اذا كان الأشخاص لا يريدونني القيام بذلك فهذا يعني بانه لا يجب أن أقوم بها".

وأوضح "الحقيقة بأن دورة الألعاب الأولمبية لا تدخل ضمن روزنامة فيفا. ثم هناك النادي والمنتخب الوطني لا سيما مع إقامة كأس أوروبا (في المانيا)، وبالتالي يجب مناقشة جميع هذه الأمور وأخذها في عين الاعتبار لكن بطبيعة الحال، سيكون خوض الالعاب الأولمبية حلما لا سيما بأنها تقام في باريس".