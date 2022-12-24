27 مصابا على الأقل جرّاء انهيار مدرج بصالة رياضية جنوب القاهرة

تسبب انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 اكتوبر جنوب القاهرة إصابة 27 مشجعا لنادي الاتحاد السكندري خلال مباراة فريقها ضد الاهلي السبت في الكأس السوبر المصرية في كرة السلة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واعلن مدير الصالة مصطفى هدهود في الوهلة الاولى في تصريحات تلفزيونية ان عدد الحالات المصابة وصل الى 9 حتى الان بينهم حالة خطرة.

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرا لتدافع رجال الاسعاف ورجال الامن لنقل المصابين الى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدي البلد ان سبب الإصابات هو "سقوط الستاند الحديدي الخاص بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج"، مشيرا إلى أن "الاصابات حتى الان بسيطة والامور مستقرة".

وكانت صالة حسن مصطفى تم افتتاحها قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.