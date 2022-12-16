ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي ضخم في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية أنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع صباح الجمعة في موقع تخييم قرب العاصمة كوالالمبور، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

كما أسفر الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من بلدة باتانغ كالي المجاورة للعاصمة عن سقوط سبعة جرحى، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تغريدة على تويتر.

ويقع على مقربة من باتانغ كالي منتجع كازينو جبلي.

والانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس-الجمعة.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة في ما يتعلّق بالبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي آذار/مارس، قضى أربعة أشخاص بعد أن طمر انهيار أرضي منازلهم في إحدى ضواحي كوالالمبور.

وفي 1993، تسبّب انهيار ترابي عملاق نجم عن هطول أمطار غزيرة بسقوط مبنى سكني من 12 طابقاً، في كارثة أوقعت 48 قتيلاً.