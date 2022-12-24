فييرا ينتقد الاحتفالات "الطائشة" للحارس الارجنتيني مارتينيز في نهائي موندال قطر 2022

انتقد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الانكليزي، السبت الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

كان مارتينيس، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في طريقها إلى اللقب الثالث في تاريخها. وخلال النهائي، تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح، إذ تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الارجنتين 4-2.

لكن بعد ذلك، قام حارس أستون فيلا الانكليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة. وخلال المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف).

الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس الانكليزي ROSLAN RAHMAN/AFP

وانتقد باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في العام 1998، تصرفات مارتينيس الغريبة. وقال في مؤتمر صحفي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الاثنين "أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلاً مما حققته الأرجنتين في كأس العالم...لا أعتقد حقًا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك". وتابع "ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، ولكن كان هذا قرارًا غبيًا من مارتينيس للقيام بذلك".

سيعود مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الاسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عامًا حول سلوكه المثير للجدل.

قال إيمري "عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانًا السيطرة عليها...سأتحدث معه الأسبوع المقبل، عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني وعندما يكون معنا، فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الأمر".

وتحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الجمعة عن سلوك مارتينيس "أجده مثيرًا للشفقة. إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة. إيميليانو مارتينيز هذا، لا يميّز نفسه، بل هو مثير للشفقة".