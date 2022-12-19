شاهد: احتفالات في بوينس آيرس بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022

احتفالات عارمة شهدتها شواع العاصمة بوينس آيرس عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 مساء أمس الأحد على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا.

وخلع ليونيل ميسي أبواب التاريخ وسطّر اسمه في كتاب أساطير كرة القدم عندما قاتل مع رفاقه حتى الرمق الأخير أمام الديوك وفاز بركلات الترجيح بسيناريو جنوني في مبارة النهائي قاطفاً نجمة ثالثة تاريخية للأرجنتين.

واحتفلت الجماهير الأرجنتينية على طريقتها، واشتعلت الأجواء في شوارع مدن البلاد احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.