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الأرجنتين

شاهد: احتفالات في بوينس آيرس بتتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022

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بقلم:  يورونيوز
احتفالات ببوينس آيرس بتتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم
احتفالات ببوينس آيرس بتتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم   -   حقوق النشر  Matilde Campodonico/AP

احتفالات عارمة شهدتها شواع العاصمة بوينس آيرس عقب تتويج الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 مساء أمس الأحد على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا.

وخلع ليونيل ميسي أبواب التاريخ وسطّر اسمه في كتاب أساطير كرة القدم عندما قاتل مع رفاقه حتى الرمق الأخير أمام الديوك وفاز بركلات الترجيح بسيناريو جنوني في مبارة النهائي قاطفاً نجمة ثالثة تاريخية للأرجنتين.

واحتفلت الجماهير الأرجنتينية على طريقتها، واشتعلت الأجواء في شوارع مدن البلاد احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي.

المصادر الإضافية • وكالات