أمريكا تسمح لبعض كبار اللاعبين من كوبا بالانضمام للمنتخب الكوبي في بطولة العالم للبيسبول

قالت كوبا يوم السبت إن الولايات المتحدة سمحت لبعض من كبار اللاعبين الكوبيين بالانضمام للمنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة العالم للبيسبول. وقال خوان رينالدو بيريز باردو رئيس الاتحاد الكوبي للبيسبول في بيان، إن منظمي البطولة المقرر إقامتها في مارس آذار حصلوا على إذن، يسمح للكوبيين الذين يلعبون حاليا في الدوريات الكبرى أو المقيمين في الولايات المتحدة بالانضمام إلى الفريق الكوبي.

وأضاف بيريز باردو قوله: "هذه خطوة إيجابية ولكن يجب القول إنها الحل الوحيد العادل"، وقال إنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق عندما تتوفر تفاصيل الإذن الأمريكي. وسيكون هذا أول فريق يضم لاعبين كوبيين من كلا البلدين منذ ثورة فيدل كاسترو في 1959.

وقال نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو لرويترز، في وقت سابق هذا الشهر، إن الولايات المتحدة تمنع بعض كبار لاعبي كوبا من المشاركة في البطولة.

وطلبت هافانا من العديد من اللاعبين الذين انشقوا في السنوات الأخيرة عن كوبا، المشهورة منذ فترة طويلة بتفوقها في لعبة البيسبول، تمثيل وطنهم في هذه البطولة.