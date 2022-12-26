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غزة

شاهد | الفيضانات تغرق شوارع غزة

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بقلم:  يورونيوز
مأساة تتكرر كل عام تقريباً
مأساة تتكرر كل عام تقريباً   -   حقوق النشر  AFP

شهد قطاع غزة أمطاراً غزيرة في عطلة نهاية الأسبوع بفعل منخفض جوي، ما تسبب بفيضانات أغرقت الشوارع ودمرت بعض المباني والمتاجر، وإغلاق الطرق في القطاع المكتظ. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل شخص وسقوط جرحى جراء العواصف. 

ويعاني القطاع من نقص كبير في البنى التحتية بسبب جولات العنف شبه المستمرة مع إسرائيل، إضافة إلى الحصار المفروض عليه. ومنذ أكثر من عشرين عاماً يعيش سكان القطاع نفس المأساة كلما حل فصل الشتاء.

وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، إلى أن لجان الطوارئ بمديريات التنمية الاجتماعية تقوم بزيارات ميدانية حالياً لمساعدة المتضررين ومتابعة عمليات الإنقاذ، موضحة أن عدد الأسر المتضررة بلغ 121 في جميع القطاع. 

كما أغلقت الوزارة مكاتبها بسبب سوء الأحوال الجوية.