بوتين يجتمع مع رؤساء رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرغ

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرغ، اجتماعًا غير رسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع، إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار.

وأضاف بوتين: "يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة".

وتابع قائلًا: "في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار".

وشدد الرئيس الروسي على أن "اجتماعنا اليوم يؤكد رغبتنا في مواصلة بناء التعاون المشترك في رابطة الدول المستقلة، بروح شراكة إستراتيجية حقيقية ذات منفعة متبادلة، ومع مراعاة مصالح جميع الدول".

وتضم الرابطة كلًا من: رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس قرغيزستان صدير جباروف، رئيس تركمنستان سردار بردي محمدوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن.

ورابطة الدول المستقلة أو (CIS) هي منظمة دولية تقع في أوراسيا وتضم عشر جمهوريات سوفيتية سابقة، تأسست في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1991، من قبل ثلاث دول هي روسيا، أوكرانيا، بيلاروس، ومقرها يقع في مدينة مينسك.