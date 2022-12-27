من غزو روسيا لأوكرانيا مرورا بحق الإجهاض في الولايات المتحدة وصولا إلى الاحتجاجات في إيران... في ما يأتي عشرة أحداث عالمية طبعت العام 2022:

بوتين يغزو أوكرانيا

في 24 شباط/فبراير، غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا وأغرق العالم في أزمة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة. في مواجهة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي أعربت عن دعمها لأوكرانيا، أثار الرئيس الروسي شبح الأسلحة النووية قائلا إنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" المتاحة في ترسانته.

تسببت الحرب بأكبر عملية تدفق للاجئين إلى أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأودت بحياة آلاف الجنود والمدنيين. وجد بوتين الذي أكد أنه يريد "اجتثاث النازية" من أوكرانيا، نفسه معزولا على الساحة الدبلوماسية. فرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا وتم تشديدها لاحقا فيما سلم أسلحة لأوكرانيا التي حصلت على وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كثرت الشهادات التي تتّهم الجيش الروسي بارتكاب انتهاكات تشمل قتل مدنيين وعمليات تعذيب واغتصاب. تخلّت القوات الروسية في بداية الغزو عن دخول العاصمة كييف من حيث يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم يوميا للمطالبة بدعمهم.

وهددت الحرب بحدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الحصار البحري الروسي المفروض في البحر الأسود. لكن اتفاقا تم التوصل إليه في تموز/يوليو سمح لأوكرانيا باستئناف تصدير إنتاجها الوفير من الحبوب تدريجا.

جنود اوكرانيون يطلقون نيران المدفعية في دونتسك. 2022/12/26 ليبكوس/أ ب

في أيلول/سبتمبر، أصدر بوتين مرسوما بتعبئة نحو 300 ألف من جنود الاحتياط ووقّع مراسيم ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة عقب تنظيم "استفتاءات"، فيما تكبّد الجيش الروسي خسائر متتالية على الأرض.

بعد التخلي عن منطقة خاركيف (السيطرة الأولى عليها) أمرت موسكو بسحب قواتها من خيرسون (جنوب) مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. وشنت روسيا مئات الضربات الانتقامية على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أغرق ملايين الأوكرانيين في الظلام مع اقتراب فصل الشتاء.

تضخم مدفوع بأزمة الطاقة

في العام 2022 تسارع ارتفاع الأسعار الذي بدأ عام 2021 بسبب اضطرابات سلاسل التوزيع والطلب القوي على المنتجات والخدمات الأساسية مع تعافي الاقتصادات بعد كوفيد-19، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

ووصل معدل التضخم إلى 10,1 % في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر. ويتوقّع أن يصل التضخم إلى 8 % في الربع الأخير من العام في دول مجموعة العشرين، ما يعيق النمو في كل أنحاء العالم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات.

غذت التضخم الحرب في أوكرانيا التي أغرقت أوروبا في أزمة طاقة عميقة. صعّدت روسيا التي تواجه عقوبات غربية، ردودها الانتقامية ووصلت إلى حد ضرب نقطة ضعف الاتحاد الأوروبي: اعتماده على الغاز الروسي. وشهدت صادراتها من الغاز، خصوصا إلى ألمانيا وإيطاليا اللتين تعتمدان بشكل كبير عليها، انخفاضا حادا.

سائق سيارة يملأ خزان سيارة سيدان في الولايات المتحدة. 2022/07/22 ديفيد زافلوفسكي/أ ب

أكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن "الاقتصاد العالمي يمر في أخطر أزمة طاقة منذ السبعينات". كذلك، أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب وبالتالي زيادة أسعار علف الحيوانات.

وبسبب القيود الصحية المستمرة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أدى النقص في الرقائق الإلكترونية، المصنعة بشكل أساسي في تايوان، أيضا إلى تباطؤ الكثير من القطاعات.

ومن أجل السيطرة على التضخم، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسية منذ آذار/مارس ، ما جعل الاقتراض باهظ الكلفة بشكل متزايد، فيما حذا البنك المركزي الأوروبي حذوه.

تحول في موضوع الإجهاض في الولايات المتحدة

في حزيران/يونيو، منحت المحكمة العليا للولايات المتحدة كل ولاية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، مع إلغاء حكم "رو ضد وايد" العائد للعام 1973. وبعد هذا القرار، أصبحت عشرين ولاية تمنع تماما أو تقيد بشدة الحق في الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) وهو موضوع كان أساسيا في حملة انتخابات لمنتصف الولاية.

في تشرين الثاني/نوفمبر، لم تجتح "موجة حمراء" محافظة انتخابات منتصف الولاية والتي كان يتوقعها أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد احتفظ الديموقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ وفاز الجمهوريون فقط بغالبية ضئيلة في مجلس النواب.

ورغم ذلك، أعلن دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024. وسيكون اختيار الحزب الجمهوري مرشّحه أمرا صعبا، مع وجود الكثير من المرشحين المحتملين الآخرين بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، نجم اليمين المتشدد الأميركي.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث إلى حاكم فلوريدا رون ديسانتيس. 2019/03/29 مانويل بلس سيناتا/أ ب

كذلك، قد تشوب ترشّح الرئيس السابق ملاحقات قضائية محتملة، مع تعيين مدع عام خاص في تشرين الثاني/نوفمبر لتولي اثنين من التحقيقات المتعددة التي تستهدفه.

وأفاد التقرير النهائي للجنة تحقيق برلمانية أميركية بشأن هجوم الكابيتول الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021، والذي نشر أواخر الشهر الجاري بأن ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي" بعدما حرّض أنصاره على "التمرّد".

وفي نهاية العام، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا يحمي زواج المثليين في أنحاء الولايات المتحدة، لتجنّب أي خطوة مضادة من المحكمة العليا في هذا الصدد.

عدم استقرار سياسي في بريطانيا

بعد سلسلة من الفضائح والاستقالات داخل حكومته، استقال رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون في تموز/يوليو. عيّنت الملكة إليزابيث الثانية ليز تراس رسميا خلفا له في داونينغ ستريت قبل يومين من وفاتها في 8 أيلول/سبتمبر، بعد 70 عاما من التربع على عرش المملكة المتحدة. في 10 أيلول/سبتمبر، أُعلن تشارلز الثالث ملكا.

رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يتحدث في داونينغ ستريت في لندن. 2022/10/25 فرانك أوغشتاين/أ ب

بقيت ليز تراس 44 يوما فقط في منصبها قبل أن تستقيل، ما تسبب في أزمتين سياسية ومالية مع برنامجها الاقتصادي الذي تضمّن تدابير جذرية. ووصل ريشي سوناك إلى رئاسة الوزراء نهاية تشرين الأول/أكتوبر، في فترة من عدم استقرار غير مسبوق في المملكة المتحدة. وبذلك، أصبح خامس رئيس وزراء لبريطانيا منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.

تنتظر المصرفي ووزير المال السابق البالغ 42 عاما تحديات هائلة: تضخم تبلغ نسبته أكثر من 10 % وإضرابات وتدهور النظام الصحي...فيما تشهد نهاية العام سلسلة من الإضرابات.

كوارث مناخية

شهد العام 2022 زيادة في الكوارث المرتبطة باحترار المناخ العالمي، إذ أصبح صيف العام 2022 الأكثر حرا على الإطلاق في أوروبا، وسجّلت درجات حرارة قياسية وموجات حر تسببت في جفاف وحرائق هائلة (أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات احترقت بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آب/أغسطس في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم قياسي). وسجلت الأنهار الجليدية في جبال الألب خسارة قياسية في الكتلة الجليدية.

كتل جليدية تطفو بعيدًا مع شروق الشمس بالقرب من كولوسوك ، غرينلاند. 2022/08/26 فيليب دانا/أ ب

قالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة مرتبطة مباشرة بموجات الحر هذه في أوروبا. كذلك، سجّلت الصين حرارة قياسية في آب/أغسطس، فيما يهدّد الجفاف بحدوث مجاعة في القرن الإفريقي.

سجّلت الحرائق وإزالة الغابات أرقاما قياسية في منطقة الأمازون البرازيلية. في باكستان، تسببت فيضانات تاريخية مرتبطة بالأمطار الموسمية غير العادية في مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد ثمانية ملايين آخرين فيما غرق ثلث البلاد تحت المياه.

إذا تأكدت التوقعات لهذا العام، فإن السنوات الثماني من 2015 إلى 2022 ستكون الأكثر حرّا على الإطلاق، كما حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وبعد مفاوضات صعبة، اختتم مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ (مصر) على تسوية بشأن مساعدة البلدان الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ، لكنه فشل في وضع طموحات جديدة للحد من غازات الدفيئة.

الدخان يتصاعد من محطة الطاقة التي تعمل بالفحم بالقرب من توربينات الرياح في نيديراوسيم، ألمانيا. 2022/11/02 مايكل بروست/أ ب

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، تبنت أكثر من 190 دولة اتفاقا تاريخيا في مونتريال في محاولة لوقف تقويض التنوع البيولوجي وموارده. ينص الاتفاق على خارطة طريق تهدف خصوصا لحماية 30 في المئة من الكوكب بحلول العام 2030.

احتجاجات في إيران

توفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاما في المستشفى في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

تسببت وفاتها باندلاع موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، في كل أنحاء إيران. وتقود الشابات الاحتجاجات، وبعضهن يخلعن الحجاب ويحرقنه في تحدٍ للسلطات، وفق ما تظهر مقاطع فيديو.

تحولت المظاهرات المطالبة بحرية المرأة تدريجا إلى حركة أوسع ضد النظام الإسلامي، مع احتجاجات في الشوارع والجامعات وحتى في المدارس، رغم حملة القمع. وأعلنت السلطات سقوط أكثر من 300 قتيل فيما أشارت منظمة غير حكومية تتخذ في أوسلو مقرا لها إلى مقتل ما لا يقل عن 469 شخصا.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات الإيرانية وقف عمل شرطة الأخلاق. في الأثناء، أعدمت شخصين مدانين باتهامات مرتبطة بالاحتجاجات.

إيرانيون يحتجون على وفاة مهسا أميني البالغة بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في طهران. 2022/10/01 أ ب

إعادة تعيين شي جينبينغ على رأس الصين

أعيد تعيين الرئيس الصيني شي جينبينغ في تشرين الأول/أكتوبر على رأس الحزب الشيوعي في مناسبة انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وقد أحاط نفسه بحلفاء مخلصين ليصبح أقوى زعيم للصين الحديثة.

وخلال عقد على رأس البلاد، أظهر شي جينبينغ رغبة في السيطرة والتدخل في كل شؤون البلاد تقريبا، وتعرض لانتقادات دولية بشأن حقوق الإنسان، كذلك، حافظ على خصومة متفاقمة مع الولايات المتحدة.

وصل التوتر في مضيق تايوان إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي مطلع آب/أغسطس.

ردت الصين بمناورات عسكرية برية وبحرية غير مسبوقة منذ منتصف التسعينات، فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قواته ستدافع عن تايوان إذا غزت الصين الجزيرة.

الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيكين. 2022/10/23 أندي وونغ/أ ب

من جهة أخرى، تسببت استراتيجية "صفر كوفيد" والتدابير المفروضة بموجبها مثل إغلاق أحياء أو مدن بمجرد ظهور بؤر للفيروس، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتظاهرات غير مسبوقة من حيث الحجم منذ عقود، وردت السلطات بقمع الاحتجاجات قبل أن تمضي قدما أخيرا في كانون الأول/ديسمبر بتخفيف القواعد الصحية لتهدئة الغضب الشعبي وإنقاذ الاقتصاد.

في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الصين أخيرا بأنها ستلغي الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من الخارج اعتبارا من 8 كانون الثاني/يناير، الذي كان آخر إجراء ضمن سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها، ومنذ تخفيف القيود، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد في أنحاء البلاد بشكل كبير ليشكّل ضغطا على المستشفيات وسط نقص في أدوية الحمى والإنفلونزا.

مصائر مختلفة لليمين المتطرف

بعد أربع سنوات في السلطة، تعرّض الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو للهزيمة بفارق ضئيل أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

الرئيس البرازيلي المنتخب لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في العاصمة برازيليا. 2022/12/22 إيرالدو بيريز/أ ب

ولولا الذي كان مسجونا بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن تلغي المحكمة إدانته، يتسلّم منصبه رسميا في الأول من كانون الثاني/يناير 2023. ويبدو أن نجاحه يؤكد عودة نفوذ اليسار في أميركا اللاتينية.

لكن في أوروبا، حصد المحافظون المتطرفون نجاحات كبرى في الانتخابات التشريعية في دول عدة، بدءا من نيسان/أبريل مع الفوز الرابع على التوالي لحزب الزعيم القومي المجري فيكتور أوربان.

وفي فرنسا، حقق التجمع الوطني (يمين متطرف) لمارين لوبن اختراقا تاريخيا في حزيران/يونيو ليصبح أكبر حزب معارضة في الجمعية الوطنية مع خسارة الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة.

وفي السويد، فاز الحزب القومي والمناهض للهجرة "ديموقراطيو السويد" في انتخابات أيلول/سبتمبر، ليصبح ثاني قوة سياسية في البلاد. وفي إيطاليا، حقّقت جورجيا ميلوني انتصارا تاريخيا في أيلول/سبتمبر مع حزبها "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) وعُينت رئيسة للحكومة في تشرين الأول/أكتوبر.

رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في روما. 2022/11/22 غريغوريو بورجيا/أ ب

آمال بتحقيق السلام في إثيوبيا

بعد صراع استمر سنتين، وقّعت الحكومة الفدرالية الإثيوبية والسلطات المتمردة في منطقة تيغراي (شمال) في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا اتفاقا "لوقف القتال" يهدف إلى وضع حد للحرب التي وصفتها منظمات غير حكومية بأنها "واحدة من الأكثر دموية في العالم". وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر، استؤنف القتال في نهاية آب/أغسطس.

شابت الصراع بين إثيوبيا المدعوم خصوصا بقوات من إريتريا المجاورة، وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها "جميع الأطراف" وفقا للأمم المتحدة. كذلك تسببت في تشريد أكثر من مليوني إثيوبي.

مدينة ميكيلي تظهر من خلال ثقب رصاصة في نافذة درج من مستشفى الإحالة آيدر في منطقة تيغراي. 2021/05/06 أ ب

وبالإضافة إلى نزع سلاح المتمردين، نصّ اتفاق السلام على إيصال مساعدات إنسانية إلى تيغراي المعزولة عن العالم والتي حُرم سكانها البالغ عددهم ستة ملايين من الغذاء والدواء منذ أكثر من عام. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت أول قافلة إغاثة منذ آب/أغسطس.

مونديال قطر 2022

أدى تنظيم مونديال 2022 في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، إلى انتقادات كثيرة للدولة الخليجية الصغيرة. وتعرّضت الدولة العربية الأولى التي تنظم هذا الحدث لانتقادات لأسباب كثيرة من بينها معاملة العمال الأجانب، وكذلك تكييف ملاعبها في عصر الاحترار المناخي.

وتمت الإضاءة على مصير العمال الوافدين الذين يمثّلون نسبة كبيرة من سكان البلاد التي يمثل فيها القطريون 10 % فقط من ثلاثة ملايين نسمة، مع تقدير بعض المنظمات غير الحكومية عدد الوفيات في مواقع بناء الملاعب بالآلاف، وهي حصيلة تنكرها الدوحة.

حفل ختام كأس العالم قبل المباراة النهائية لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا في لوسيل ، قطر. 2022/12/18 حسن عمار/أ ب

وإثر تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرض عقوبات رياضية، بات يعبر عن الانتقادات من خلال حركات رمزية (مثل وضع لاعبي المنتخب الألماني أياديهم على فمهم، ووضع وزراء أوروبيين شارة قوس قزح في المدرجات). وفي 18 كانون الأول/ديسمبر بعد انتظار دام 36 عاما، فازت الأرجنتين بكأس العالم على فرنسا.