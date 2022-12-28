شاهد: افتتاح أول خط مترو في عاصمة بنغلادش المزدحمة

تم افتتاح أول مترو معلق الأربعاء في دكا، عاصمة بنغلاديش الشاسعة التي تعاني من الاختناق المروري.

وقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في حفل إطلاق الخط الأول "لقد وعدنا بالقضاء على الاختناقات المرورية في دكا ... بفضل ستة خطوط مترو، سنكون قادرين على الوفاء بذلك".

دكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم. ويشير باحثون إلى أن وقت العمل الضائع بسبب الاختناقات المرورية التي تؤرق السكان، يشكل عبئا على اقتصاد العاصمة تُقدر قيمته بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.

غالبًا ما يتفاقم الازدحام بسبب الأحداث الاجتماعية والأمطار الموسمية.

من المقرر أن يضم مترو دكا المعلق ستة خطوط تغطي أكثر من 100 محطة بحلول عام 2030.

وبلغت تكلفة القسم الذي تم افتتاحه الأربعاء 2,8 مليار دولار، مول صندوق التنمية الياباني جزءاً كبيراً منه.

ومن المقرر أن يستخدم الخط 60 ألف شخص في الساعة عند ساعة الذروة.

وقال مصطفى الرحمن الذي يقضي ما يقرب من ثلاث ساعات كل صباح في الحافلة للذهاب إلى العمل لوكالة فرانس برس "نحن نعول عليه. فهو سيخفف من معاناة السكان".

وفق منظمة Air Visual المستقلة، تصدرت بنغلاديش في عام 2020 قائمة الدول الأكثر تلوثاً في العالم.

ويتجاوز مستوى التلوث بالجسيمات الدقيقة في هذا البلد توصيات منظمة الصحة العالمية بمقدار 15 ضعفاً.