المغربي الأصل بن صغير ينقذ موناكو وبلايلي يقود أجاكسيو للفوز بالدوري الفرنسي

سجل المهاجم الشاب البديل إلياس بن صغير، ابن الـ 17 عاماً، هدفين وقاد فريقه موناكو للفوز على مضيفه أوكسير 3-2 الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع موناكو رصيده في المركز الخامس إلى 30 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن رين الثالث ومتساوياً مع مرسيليا الرابع، علماً أن الأخير خاض مباراة أقل بعد عودة منافسات الدوريات الأوروبية إثر التوقف لإقامة مونديال قطر.

في المقابل، مُني أوكسير، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة والذي لم يفز في المراحل الثلاث الأخيرة، بخسارته الثانية توالياً والتاسعة هذا الموسم.

تقدم أوكسير عبر مهاجمه السنغالي مباي نيانغ في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل وسام بن يدر الكفة من علامة الجزاء أيضاً (45+3).

ودخل المغربي الأصل بن صغير بعد الاستراحة بدلاً من بن يدر، ليسجل هدف السبق لفريق الإمارة 2-1 في الدقيقة 58، في حين عادل أوكسير النتيجة بالنيران الصديقة بهدف عكسي من يوسف فوفانا بعد ركلة ركنية (68).

ومنح بن صغير، الشقيق الأصغر للاعب مرسيليا سالم (19 عاماً)، النقاط الثلاث لموناكو بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الوقت القاتل بتسديدة بقدمه اليمنى (85).

ولم يخض إلياس قبل هذه المباراة سوى دقيقة واحدة مع المحترفين وكان ذلك في مسابقة "يوروبا ليغ" أمام النجم الأحمر بلغراد الصربي.

وفاز ليل على مضيفه كليرمون فيران 2-صفر، سجلهما الإنجليزي أنجل غوميز (86 من ركلة جزاء) والغيني محمد بايو (90+4).

وشهدت المباراة طرد ماكسميليانو كوفرييه إثر عرقلته الأميركي تيموثي وياه (90+1).

ورفع ليل الذي ينافس على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

وقاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-صفر.

وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بانتظار باقي مباريات هذه المرحلة هذه الأمسية، وأبرزها باريس سان جرمان المتصدر أمام ستراسبورغ وبريست مع ليون.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علماً انه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي اللذين قادا منتخب بلادهما إلى نصف نهائي العرس الكروي العالمي في قطر.

وتعادل تروا وضيفه نانت سلباً.

وكاد تروا يخطف النقاط الثلاث، إلا أن تسديدة لاعبه كزافييه شافاليران صدها حارس الفريق "الكاناري" ألبان لافون لتعود وتصطدم بالقائم (81).