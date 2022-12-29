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فنزويلا

شاهد: توزيع دمى تشبه الرئيس مادورو على الأطفال الفنزويليين الفقراء

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بقلم:  يورونيوز
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extract video   -   حقوق النشر  Jesus Vargas/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وزعت الحكومة الفنزويلية 13 مليون هدية للأطفال في عيد الميلاد شملت دمى باربي، وشاحنات بلاستيكية إضافة إلى دمية تمثل الرئيس نيكولاس مادورو. وأطلق اسم "سوبر بيغوت" على الدمية الجديدة، التي ترتدي لباسا أحمر ولديها شاربين على غرار الرئيس نيكولاس مادورو.

وبث التلفزيون الرسمي، العام الماضي مسلسلا للرسوم المتحركة، تلعب دمية "سوبر بيغوت" دور البطل الذي يحارب الأشرار، بما فيهم دونالد ترامب وأبرز معارضي الحكومة.

وأثار توزيع الدمية غضب الأكاديميين والمعلمين الذين وصفوها بمصاريف غير مبررة، في ظل الركود الاقتصادي والتضخم السائد في فنزويلا. وقالت بلقيس بوليفار، وهي عضوة في نقابة للمعلمين في فنزويلا: "هذه الدمى لا تحترم أطفالنا، وتعني بالنسبة لي إجبار الأطفال على عبادة شخصية مادورو".

وأضافت بلقيس بوليفار قولها: "إن هذه الألعاب إهدار خطير للمال الذي ينبغي إنفاقه على الكهرباء وأجور أفضل للمعلمين". أما مؤيدو الحكومة فكانوا سعداء بالحصول على الدمية.

المصادر الإضافية • أ ب