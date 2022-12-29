بعد تقديمه 8 خواتم ذهبية لحلفائه.. سخرية من بوتين ومقاربات مع رواية "سيد الخواتم"

أهدى الرئيس فلاديمير بوتين ثمانية خواتم ذهبية لقادة جمهوريات سوفياتية سابقة حليفة لموسكو، ما أثار السخرية ومقارنات شبهته بشخصية ساورون الطاغية المتعطش للسلطة في رواية "سيد الخواتم".

وتلقى قادة دول "رابطة الدول المستقلة" الخواتم الذهبية التي حفر عليها شعار الرابطة، وكلمات "روسيا" و"عام جديد سعيد 2023" خلال القمة التي جمعتهم مع بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الاثنين والثلاثاء.

واحتفظ بوتين بخاتم تاسع لنفسه.

هل الإشارة إلى ثلاثية "سيد الخواتم" مقصودة؟

وظهر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وحده في إحدى الصور وهو يضع الخاتم في اصبعه.

واعتبر بعض المعلقين ومنهم إيكاترينا شولمان، العالمة السياسية البارزة أن الإشارة غير المباشرة إلى ثلاثية "سيد الخواتم" للكاتب البريطاني جي.آر.آر تولكين كانت مقصودة.

ففي رواية تولكين الملحمية يعطي ساورون خواتم إلى تسعة ملوك من أجل إجبارهم على الانحناء لإرادته.

ومنذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في شباط/فبراير، والسلطات الأوكرانية تشبه روسيا ب"موردور" مملكة ساورون والقوات الروسية بجنوده "الأوركس".

وكتبت شولمان المتخصصة في أدب تولكين أن إهداء الخواتم يبدو للوهلة الأولى وكأنه "حلم يقظة".

وأضافت على انستغرام "بالطبع هذا أمر متعمد".

ووصفت يوليا لاتينينا وهي معلقة سياسية أخرى الهدايا "خواتم الوهن"، في إشارة واضحة إلى عزلة بوتين الدولية المتزايدة بسبب هجومه على أوكرانيا.

وقالت لاتينينا ساخرة: "كل دولة يضع حاكمها هذا الخاتم ستتحول إلى دولة مظلمة يحكمها رجل مجنون"، مضيفة "أعتقد أن بوتين وحده سيرتدي الخاتم. وليس لوقت طويل".

وكتب أولكسي غونشارينكو النائب الأوكراني "أصاب بوتين الملل من كونه هتلر القرن الحادي والعشرين، فقرر أن يلعب دور سيد الخواتم".

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إنه لا داعي للتحليل كثيرا في معنى الهدايا.

وقال: "إنه مجرد تذكار بمناسبة العام الجديد، وليس هناك ما يميزه"، مضيفا أن "بوتين لن يرتدي خاتمه".