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إيران

إيران تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج

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بقلم:  يورونيوز
مناورات الجيش الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول 2022
مناورات الجيش الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول 2022   -   حقوق النشر  AP/AP

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أجرت مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج، يوم الجمعة، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات "تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع".

وبدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401) فجر يوم الجمعة في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.

وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30 بالمئة من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا.

ونقلت قناة برس تي.في، الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة، عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة "حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها".

المصادر الإضافية • رويترز