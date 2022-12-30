جسم غريب يحلق في سماء كوريا الجنوبية ويحير السكان قبل أن يصدر الجيش بيانًا

أكد الجيش الكوري الجنوبي أنه أجرى تجارب على صاروخ يعمل بالوقود الصلب يوم الجمعة بعد أن أثار إطلاقه غير المعلن ذعرًا عامًا بشأن ظهور جسم غامض مشتبه به أو إطلاق صاروخ كوري شمالي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن إطلاق الصاروخ جزء من مساعيها لبناء قدرة استطلاعية في الفضاء وتعزيز وضعها الدفاعي.

وأضافت أنها لم تخطر عامة الناس بعملية الإطلاق مقدما لأنها تنطوي على قضايا أمنية عسكرية حساسة.

وتمكن الناس من رؤية جسم مشع في السماء باللون الأبيض الساطع فوق أجزاء من كوريا الجنوبية مساء الجمعة.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في كوريا الجنوبية برسائل من قبل المواطنين الذين قالوا إنهم رأوا جسمًا محلقًا غريبًا بلون قوس قزح و أضواء أخرى.