قتيل و30 جريحاً في اصطدام حافلتين بمطار طهران

قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح ثلاثون آخرون جراء اصطدام حافلتَين السبت في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي للتلفزيون الرسمي، "للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث".

وأفاد التلفزيون أن "أكثر من 30 شخصاً أُصيبوا في المجمل"، بدون تحديد جنسياتهم.

وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون "بجروح بالغة".

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران ويقع على مسافة 30 كلم جنوب غرب العاصمة.