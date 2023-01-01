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المغرب

المغرب يغلق حدوده أمام الوافدين من الصين بسبب كوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
مطار الدار البيضاء - أرشيف
مطار الدار البيضاء - أرشيف   -   حقوق النشر  Stringer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

أعلن المغرب السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارًا من 3 كانون الثاني/يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

ويدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى إشعار آخر"، وفق المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن القرار اتخذ "على ضوء تطور الوضعية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين، وبـ "قصد تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها".

وبعد ثلاث سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين، تراجعت بكين عن تطبيق ما يسمى سياسة "صفر كوفيد" بدون سابق إنذار في 7 كانون الأول/ديسمبر.

وأدى رفع القيود إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد إلى حد كبير.

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وقررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين.

المصادر الإضافية • أ ف ب