شاهد: البرازيل في الوداع الأخير لبيليه "ملك" كرة القدم

بدأت مراسم الجنازة المفتوحة لأسطورة كرة القدم بيليه في البرازيل يوم الاثنين، ولمدة 24 ساعة في ملعب ناديه الاشهر سانتوس. وشهد ملعب النادي الملقب بـ "بيكسي" - "السمكة" بالبرتغالية - والواقع على المحيط، تدفقًا هائلاً من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم، بعد وفاته عن 82 عامًا، الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وعرض جثمان اللاعب، الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في وسط الملعب.

سافر كارلوس موتا وابنه برناردو البالغ من العمر 12 عامًا أكثر من 500 كيلومترا من ريو دي جانيرو إلى سانتوس، وهي مدينة ساحلية جنوب شرق ولاية ساو باولو، من اجل تحية بيليه.

وقال موتا (59 عاما) لفرانس برس: "تأثرت طفولتي كلها بما فعله بيليه للبرازيل بانتصاراته في كأس العالم. لقد كان رمزا وطنيا". وعلّق ابنه الصغير برناردو "لم أشاهد بيليه يلعب أبدًا، لكنني شاهدت مقاطع الفيديو. إنه أعظم لاعب مرّ على الإطلاق".

فيفا يدعو جميع الدول الى اطلاق إسم بيليه على أحد ملاعبها

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو ورئيس اتحاد اميركا الجنوبية للعبة أليخاندرو دومينغيز، من اوائل الذين قدموا تعازيهم في الجنازة المفتوحة، وقال إنفانتينو: "نحن هنا في حزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم".

كما دعا رئيس فيفا من جميع دول العالم تسمية ملعب بإسم الأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه: وقال في هذا الصدد: "سنطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم بإسم بيليه". ويُعرف الملعب الأبيض والأسود الذي يحتضن جنازة "الملك" باسم فيلا بيلميرو على اسم الحي الذي يقع فيه، ويتسع لـ16 ألف شخص.

"بيليه 82 عامًا"

في المدرجات، شوهدت ثلاث لافتات عملاقة الأحد، أحدها وُضع عليها صورة لبيليه وهو يرتدي القميص رقم 10 الشهير. كتب على أخرى عبارة "عاش الملك" وعلى الثالثة "بيليه 82 عامًا". وقال مسؤولون إن الدخول إلى الملعب سيسمح به حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

بعد ذلك، سينطلق الموكب في شوارع سانتوس، وهي مدينة ساحلية على بعد 75 كيلومترًا (47 ميلًا) من عاصمة الولاية ساو باولو. وسيمر موكب الجنازة في منزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم إدراكها بوفاة ابنها.

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه، لشبكة "إي أس بي أن" الجمعة إن والدتها "لا تعرف وإنها ليست واعية". وسينتهي الموكب عند مقبرة في سانتوس، حيث سيتم دفن بيليه في ضريح خاص.