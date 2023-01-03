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فرنسا

إجلاء تلاميذ من مدارس فرنسية بعد تهديدات إلكترونية بالهجوم عليها

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بقلم:  يورونيوز
مسابقة لأمن الكمبيوتر تسمى حدث "بريز سي أف تي" في رين غرب فرنسا. 2022/04/01
مسابقة لأمن الكمبيوتر تسمى حدث "بريز سي أف تي" في رين غرب فرنسا. 2022/04/01   -   حقوق النشر  داميان ماير/أ ف ب

جرت عمليات إجلاء يومَي الإثنين والثلاثاء في نحو عشرين مدرسة في فرنسا، بعد تهديدات على الإنترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات. وبحسب وزارة التربية الوطنية التي تواصلت معها وكالة فرانس برس، فإن "نحو عشرين مؤسسة"، ما بين معاهد وثانويات، "تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم".

وأضافت الوزارة قولها: "رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي"، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدرّسين والتلاميذ. وبحسب مصدر في الشرطة، أرسلت رسائل يومَي 2 و3 كانون الثاني/يناير إلى حسابات تلاميذ على بوابة "أو إن تي".

وأشار مصدر مطّلع على التحقيق إلى أنه "أرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني"، يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة. وأضاف الوزير قوله: "أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين، لكن أطلق سراحه لاحقا إذ تبيّن أن حسابه تعرّض للقرصنة".

المصادر الإضافية • أ ف ب