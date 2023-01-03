738 بيليه وإيلون ماسك وقطر ولدوا في البيرو في 2022

فقد عالم كرة القدم "الملك" بيليه نهاية 2022، غير أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيعمّر بعده طويلاً، خصوصاً من خلال 738 طفلاً رأوا النور في البيرو العام الماضي.

فبحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية في البيرو آخر عام 2022، سُجل في المجموع 738 طفلاً باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب كرة القدم الفائز ثلاث مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم.

وقد تجمّع الآلاف من عشاق كرة القدم والمسؤولين عن هذه الرياضة، الإثنين في ملعب نادي سانتوس البرازيلي حيث لعب بيليه بين 1956 و1974، لوداع اللاعب البرازيلي الذي توفي في 29 كانون الأول/ديسمبر عن 82 عاماً.

بيليه وغيره