738 بيليه وإيلون ماسك وقطر ولدوا في البيرو في 2022

738 بيليه وإيلون ماسك وقطر ولدوا في البيرو في 2022محادثة
بقلم: يورونيوز
حقوق النشر Odd Andersen/2009 AP-
فقد عالم كرة القدم "الملك" بيليه نهاية 2022، غير أن اسم هذا اللاعب الأسطوري سيعمّر بعده طويلاً، خصوصاً من خلال 738 طفلاً رأوا النور في البيرو العام الماضي.
فبحسب قائمة نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية في البيرو آخر عام 2022، سُجل في المجموع 738 طفلاً باسم بيليه، أو ري بيليه (الملك بيليه)، أو إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الحقيقي للاعب كرة القدم الفائز ثلاث مرات مع منتخب بلاده بكأس العالم.
وقد تجمّع الآلاف من عشاق كرة القدم والمسؤولين عن هذه الرياضة، الإثنين في ملعب نادي سانتوس البرازيلي حيث لعب بيليه بين 1956 و1974، لوداع اللاعب البرازيلي الذي توفي في 29 كانون الأول/ديسمبر عن 82 عاماً.
بيليه وغيره
- حصلت 551 فتاة وُلدت في البيرو سنة 2022 على اسم الملكة إليزابيث الثانية تيمناً بملكة بريطانيا التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت.
- أُطلق على 31583 طفلاً اسم رونالدو [كريستيانو] في 2022.
- 371 طفلاً على اسم ميسي و229 على اسم كيليان مبابي.
- من عالم السينما، سمي 733 طفلاً في 2022 باسم مافريك [بطل الجزء الثاني من فيلم "توب غن" الذي طُرح العام الفائت ويؤدي بطولته الممثل توم كروز].
- حملت 1787 طفلة مولودة في 2022 اسم المغنية الكولومبية شاكيرا.
- دائماً في 2022، هناك طفل أطلق عليه والداه اسم إيلون ماسك. كما سُمّي أحد الأطفال "قطر"، نسبة إلى البلد المضيف لكأس العالم 2022.