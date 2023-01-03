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ألمانيا

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022

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بقلم:  يورونيوز
المستشار الألماني، أولاف شولتز، يتسلق مدفع ألماني مضاد للطائرات، أثناء زيارته لشركة تصنيع أسلحة خلال تدريبها للجنود الأوكرانيين على استعمال دبابات"غيبرد" أودنبورغ، ألمانيا.
المستشار الألماني، أولاف شولتز، يتسلق مدفع ألماني مضاد للطائرات، أثناء زيارته لشركة تصنيع أسلحة خلال تدريبها للجنود الأوكرانيين على استعمال دبابات"غيبرد" أودنبورغ، ألمانيا.   -   حقوق النشر  AXEL HEIMKEN/AFP or licensors

 أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الثلاثاء أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية سجلت انخفاضا طفيفا في 2022، على الرغم من إرسال شحنات إلى أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

فقد أشارت البيانات إلى أن الوزارة منحت موافقات لتصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو (8.82 مليار دولار) في 2022، وهي أسلحة حربية بقيمة 3.96 مليار يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4.4 مليار يورو، وذلك انخفاضا من 9.35 مليار يورو في 2021.

واعتُمد تصدير أسلحة بما يزيد قليلا عن 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي أكثر منها لأي دولة أخرى.

المصادر الإضافية • رويترز