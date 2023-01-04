الصين: خمس وفيات بكوفيد والاتحاد الأوروبي يدعو القادمين من بكين لإجراء الاختبارات قبل السفر

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء إن الصين سجلت خمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من يناير كانون الثاني، مقارنة مع ثلاث وفيات في اليوم السابق.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5258.

وبالرغم من الوفيات الجديدة والارتفاع الملحوظ في حالات الإصابات بكوفيد-19، تعتزم بكين رفع قيود السفر عن مواطنيها.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تفضل إجراء اختبار كوفيد قبل المغادرة للمسافرين من الصين.

يأتي هذا النهج المشارك للاتحاد الأوروبي بعد اجتماع يوم الثلاثاء للجنة الأمن الصحي بالاتحاد الأوروبي، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد مؤلفة من خبراء الصحة من دول الاتحاد البالغ عددها 27 وترأسها المفوضية.

وقال متحدث باسم المفوضية "الغالبية العظمى من الدول تؤيد اختبار ما قبل المغادرة". وأضاف "هذه الإجراءات يجب تنفيذها... في المطارات بطريقة منسقة لضمان فاعليتها".

وأعدت المفوضية يوم الثلاثاء مسودة اقتراح للمحادثات تضمنت التوصية بوضع الكمامات على الرحلات الجوية من الصين ومراقبة مياه الصرف الصحي للطائرات القادمة من الصين والمراقبة الجينية في المطارات وزيادة المراقبة وتسلسل المخالطين وزيادة يقظة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفحوص والتطعيمات.

وقال المتحدث باسم المفوضية "سيتم مراجعة ذلك الآن وتبنيه بناء على المدخلات من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)"، مضيفا أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات في اجتماع آخر لمسؤولي الصحة بالاتحاد بعد ظهر غد الأربعاء.

وقال المتحدث إن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقت على أنها بحاجة إلى نهج منسق للوضع المتغير في الصين والتعامل مع الآثار المترتبة على زيادة السفر من الصين إلى أوروبا بعد أن تلغي الصين سياساتها الصارمة لمكافحة الأوبئة في الثامن من يناير كانون الثاني.

وكانت دول الاتحاد قد عرضت أمس الثلاثاء على الصين تزويدها بلقاحات مجانية لكوفيد-19 مع ارتفاع عدد الإصابات هناك.