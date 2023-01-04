إيران تنتقد بشدّة نشر مجلة فرنسية رسوما "مهينة" لخامنئي

حذّرت إيران الحكومة الفرنسية هذا الأربعاء من ردّ حاسم، بعيد نشر صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة رسوما كاريكاتورية "مهينة" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ونشرت المجلة في عدد خاص اليوم، رسوما كاريكاتورية لآية الله علي خامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا. وقد أتت الرسوم في سياق مسابقة أعلنت عنها المجلة دعما للاحتجاجات، التي تشهدها إيران منذ الـ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر منصة تويتر "إن العمل المهين وغير اللائق الذي بادرت إليه مجلة فرنسية ضد المرجعية السياسية والدينية لن يمر دون رد حاسم وفعال". وأضاف "لن نسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز حدودها. لقد اختاروا طريقا خاطئا بالتأكيد".

أطلقت مجلة "شارلي إيبدو" في كانون الأول/ديسمبر "مسابقة دولية لإعداد رسوم كاريكاتورية" للمرشد الأعلى بهدف "دعم الإيرانيين الذين يناضلون من أجل حريتهم".

قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للحكومة، كما تم توقيف الآلاف على هامش مختلف التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وأعربت دول غربية عدة منها فرنسا، عن دعمها للاحتجاجات، موجّهة انتقادات لتعامل السلطات الإيرانية معها. ونشرت الرسوم الكاريكاتورية من قبل المجلة الأسبوعية في عدد خاص إحياء للذكرى السنوية لهجوم على مكاتبها في في العاصمة باريس في السابع من كانون الثاني/يناير 2015، نفذّه مسلّحان مرتبطان بتنظيم القاعدة، وقالا إنه كان انتقاما لنشرها رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد.

*لمشاهدة المزيد من الصور يمكنكم تصفح رابط صحيفة "شارلي إيبدو". ملاحظة: بعض الصور قد تكون صادمة بالنسبة للبعض.

https://charliehebdo.fr/2023/01/international/concours-mullahsgetout-tous-les-participants-ont-gagne-leur-place-en-enfer/