صورة "سيلفي" تُشعل الانتقادات تجاه إنفانتينو

أعرب رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو عن استيائه من الانتقادات التي انهالت عليه بسبب ما وُصف بعدم "احترامه" للمناسبة بعد التقاطه صورة سيلفي في جنازة بيليه الاثنين.

وكتب إنفانتينو على إنستغرام: "أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني على ما يبدو لالتقاط صورة سيلفي وصور خلال المراسم". وأضاف: "لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم ولم أكن لأجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم".

وإلى جانب إنفانتينو، الذي كان يحمل الهاتف المحمول لالتقاط الصورة، وقف ثلاثة أشخاص تحت الخيمة البيضاء الكبيرة، التي تستضيف نعش بيليه ومن بينهم مانويل ماريا أحد أصدقاء بيليه المقربين.

وتابع إنفانتينو "لقد تشرفت وتأثرت أن زملائي وأفراد عائلة بيليه العظيم طلبوا مني التقاط صورة معهم". وأضاف "طلب مني فريق بيليه أن ألتقط صورة ذاتية لنا جميعًا لكنهم لم يعرفوا كيف. حتى أكون مفيدًا، أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعًا".

وكان جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه قد وصل الثلاثاء إلى مثواه الأخير، إلى مقبرة ضخمة في مدينة سانتوس مطلة على الملعب الذي توافد إليه أكثر من 230 ألف شخص من جميع أنحاء البرازيل في وداع مهيب للاعب الذي يعتبره الكثيرون الأعظم في تاريخ الكرة المستديرة.

وانتهى تكريم الشعب البرازيلي الأخير للـ"ملك" بموكب استمر أربع ساعات في شوارع المدينة الساحلية على بعد 75 كيلومترًا من ساو باولو حيث وُري بيليه الثرى في أعلى مقبرة عمودية في العالم، وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية. وأثناء جنازة بيليه، حضر أكثر من 230 ألف شخص في جنازته المفتوحة التي دامت لاكثر من 24 ساعة.