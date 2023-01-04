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رياضة

هل ينتقل الحارس المغربي ياسين بونو إلى مانشستر يونايتد؟

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بقلم:  يورونيوز
حارس المرمى المغربي ياسين بونو
حارس المرمى المغربي ياسين بونو   -   حقوق النشر  AP Photo

أشارت عدة تقارير أوروبية إلى تواجد حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو على رادار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ما يفتح المجال لانتقاله خلال سوق الانتقالات الجاري.

وطبقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، يسعى يونايتد إلى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الحارس البالغ من العمر 31 عاماً وخاصة في ظل انتهاء عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا الصيف المقبل.

وساهم حارس نادي إشبيلية الإسباني بقدر كبير في صعود المغرب التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، وهو ما لفت الأنظار بشدة لمستواه المتميز.

وقال الموقع إن إشبيلية لن يتخلى عن بونو بسعر أقل من 30 مليون يورو.

في الوقت نفسه أشار الموقع في تقرير آخر إلى إمكانية اهتمام بايرن ميونخ الألماني ببونو وخاصة بعد تعرض حارسه الأول مانويل نوير لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقد بونو مع إشبيلية حتى صيف عام 2025.