المغربي ياسين بونو ينافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن دخول حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022.

ولعب حارس نادي إشبيلية الإسباني دوراً كبيراً في وصول منتخب بلاده التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وحافظ بونو (32 عاماً) على نظافة شباك فريقه خلال ثلاث مباريات بالبطولة كما تألق في التصدي لركلتين ترجيحيتين خلال مباراة الدور الثاني ضد إسبانيا.

ويتنافس بونو (31 عاماً) على الجائزة مع ستة حراس آخرين هم البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي أليسون بيكر والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش والأرجنتيني إيميليانو مارتينيس والفرنسي مايك ماينان والألماني مانويل نوير.

وسيعلن الفيفا عن الفائز بالجائزة في شهر فبراير – شباط القادم.