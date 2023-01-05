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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة عاصفة جوية

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بقلم:  يورونيوز
آثار العاصفة على محطة للتزود بالوقود في كاليفورنيا
آثار العاصفة على محطة للتزود بالوقود في كاليفورنيا   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة عاصفة جوية هي الثالثة في أسبوع واحد. وتم إجلاء أعداد كبيرة من سكان المناطق الأكثر عرضة لوقوع أضرار كما تم الاستعداد لانقطاعات كهربائية محتملة.

وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إن الإجلاء "سيسمح بالاستجابة بسرعة مع تطور العاصفة ودعم المسؤولين المحليين في استجابتهم المستمرة".

ووزع المسؤولون 8.500 من الأكياس الرملية أمس الأربعاء على السكان في منطقة خليج سان فرنسيسكو وحذرت السلطات السكان من التواجد بالشواطئ التي وصل ارتفاع الأمواج بها إلى أكثر من 20 قدماً.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من تعرض سد نورث فورك للخطر، مؤكدةً أن المياه ستتجاوز مجرى تصريفه اليوم الخميس. 

وقال خبير للأرصاد في المنطقة في تقرير استشاري: "من المرجح أن يكون تأثير هذه العاصفة الأكبر الذي تشهده المنطقة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "الآثار ستشمل فيضانات واسعة النطاق وجرف للطرق وانهيار سفوح التلال وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطيل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة في الأرواح البشرية".