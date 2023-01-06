وفاة مهاجم إيطاليا السابق جانلوكا فيالي بعد صراع مع مرض السرطان

توفي مهاجم منتخب إيطاليا السابق جانلوكا فيالي بعمر 58 عاما بعد معاناة من سرطان البنكرياس في السنوات الأخيرة بحسب ما أعلن ناديه السابق سمبدوريا الجمعة.

وقال سمبدوريا في بيان على موقعه الرسمي "سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد إيقافه".

أما موقع الاتحاد الإيطالي فنشر على حسابه على تويتر "تشاو جانلوكا، سنتذكرك إلى الأبد".

Ciao Gianluca, you will forever be remembered 💙 pic.twitter.com/5IDKMTSZaL — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) January 6, 2023

وأصيب فيالي بالمرض عام 2017 وبعد فترة علاج أولى، بدا أنه تخلص منه لا سيما خلال عمله مساعدا لمدرب منتخب إيطاليا الحالي وزميله السابق في سمبدوريا روبرتو مانشيني عندما توج بكأس أوروبا صيف عام 2021.

لكن المرض الخبيث عاوده وأدخل المستشفى في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي للعلاج قبل وفاته اليوم.

وفي مسيرته كلاعب، تألق فيالي في سمبدوريا إلى جانب مدرب المنتخب حالياً روبرتو مانشيني، حيث قاد النادي إلى لقب الدوري الإيطالي (1991) وكأس الكؤوس الأوروبية (1990) وإلى نهائي دوري أبطال أوروبا (1992).

ثم غادر فيالي إلى يوفنتوس (1992-1996)وتشلسي الإنجليزي (1996-1999) حيث واصل إضافة الالقاب إلى خزانته، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع "بيانكونيري" (1996) الذي أحرز معه أيضاً كأس الاتحاد الأوروبي (1993)، قبل أن يضيف تتويجاً قارياً آخر في مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية مع تشلسي (1998).

خاض فيالي 59 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفا وشارك في نسختين من نهائيات كأس العالم وحل ثالثا في النسخة التي استضافتها بلاده عام 1990، وواحدة في كأس أوروبا عام 1988 عندما بلغ فريقه الدور نصف النهائي.